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حوادث

الداخلية تؤمّن إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 09:15 م
أزالة التعديات
أزالة التعديات
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مصطفى الرماح - محمد صبرى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.


ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.
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