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محافظات

عثمان: تدوينة الرئيس تؤكد أنه لا وقت للتشكيك في جهود الدولة

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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انجي هيبة


أشاد المهندس احمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف ورئيس غرفة الإسماعيلية ، بتفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشعب المصري في تدوينته عبر صفحته الرسميه بالفيسبوك، أمس الخميس ، حيث قال الرئيس : نقف جميعا في لحظة هامه من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا ، معبرا عن ثقته في تكاتف الشعب لعبور تلك المحنة.

وأكد المهندس احمد عثمان أن العالم كله يمر بحدث جلل يتطلب التكاتف والتضامن لعبور المحنة بسلام.

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مشيرا أن الأزمه التي يعيشها العالم ، انعكست على الصحة والاقتصاد والسياسة وعلى كل المجتمعات ، وأنه من يريد أن ينجو يجب أن يعمل في دائرة متكامله ، لأنها كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينته ،أن تكاتف الشعب هو العبور الآمن لتلك المحنة.

وأفاد عثمان أنه لا وقت للتشكيك فيما تقوم به الدولة ، ويجب أن نعيد قراءة خريطة العالم حولنا ، لنرى التأثير المباشر لكورونا على الشعوب ، فالدولة المصرية تبذل جهودا واضحه لمواجهة الوباء في ظل ظروف صعبة جدا ، تتطلب ايضا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

واكد علي ما جاء بتدوينه الرئيس وهو ان هذا الشعب يبرهن دائما على صلابته واصاله معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات المشككة والتصدى لها .
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