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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

6 عمليات من أجل الإنجاب.. ياسمين عبدالعزيز تستكمل كشف الأسرار

صدى البلد

حلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية المصرية إسعاد يونس"، وكشفت عن تفاصيل جديدة عن حياتها العملية من بداية مسيرتها الفنية.

وقالت ياسمين عبدالعزيز خلال اللقاء “مفيش حد مبسوط  وكل احد عنده مشكلة وحاجة مضايقاه في حياته، ولكن  قدرته على المقاومة مختلفة، وأن طلاق ابويا وأمي هو من جعلني أتجه للإعلانات عشان أصرف على نفسي، حتى محنة المرض التي تعرضت لها، جعلتني أتقرب الله سبحانه وتعالي”.

وأكدت ياسمين عبدالعزيز أنها رغبت في عمل شئ مختلف بعيدا عن الرومانسية واتجهت للكوميدي، مشيرة إلى أن أول فيلم شاركت فيه كان فيلم "رشة جريئة، وأنها كنت تقوم بعمل المشاهد الصعبة بنفسها حتى انها تعرضت للإصابة في أحد الأفلام واوقفت عمل المشاهد الصعبة بنفسها.

وتابعت ياسمين عبدالعزيز "فيلم “تمن دستة أشرار”، حقق نجاحا كبيرا في توقيت عرضه، مؤكدة أن “أحمد حلمي سألني عن سبب رفضي للفيلم للمشاركة معه ولكن أكدت له أنه لا يمكن أن اقوم بعملين في وقت واحد”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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