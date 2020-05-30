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فن

مش عارف اقول غير البقاء لله...عصام الحضري ينعي الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 04:51 ص
الراحل حسن حسني
الراحل حسن حسني
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ميرنا محمود
نعي كابتن عصام الحضري  حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم الفنان القدير حسن حسني  بعد اعلان وفاتة فجر اليوم اثر ازمه قلبية عن عمر ناهز ال 89 عاما .

ونشر الحضري  صورة للفنان الراحل حسن حسني  من خلال حسابه الشخصى بموقع انستجرام   قائلا :ان لله وان اليه راجعون .... مش عارف اقول ايه غير البقاء لله وربنا يرحمك يا عّم حسن ويثبتك عند السؤال ويكون مثواك الجنه بأذن الله ... ربنا يرحمك يارب 


توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.
وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).


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