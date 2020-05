مش عارف اقول غير البقاء لله...عصام الحضري ينعي الراحل حسن حسني

View this post on Instagram

ان لله وان اليه راجعون .... مش عارف اقول ايه غير البقاء لله وربنا يرحمك يا عّم حسن ويثبتك عند السؤال ويكون مثواك الجنه بأذن الله ... ربنا يرحمك يارب ❤️