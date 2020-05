View this post on Instagram

ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياعمي وسيدي وتاج راسي ياأستاذي هوه أنا مش كلمتك قبل العيد وإطمنت عليك وطمنتك عليا وحلفتلك إن أنا الحمدلله كويس،كنت كويس،لوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجأة #حسن_حسني