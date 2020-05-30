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حوادث

وفاة 4 أطفال وجدتهم.. الداخلية تكشف تفاصيل حريق شقة الدقي

السبت 30/مايو/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن سبب حريق شب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الدقي، والذي أسفر عن وفاة أربعة أطفال وجدتهم لأمهم.

وقالت وزارة الداخلية، إنه بالفحص تبين أن هذا الحريق ناتج عن ماس كهربائى بجهاز تكييف إحدى غرف الشقة مما أسفر عن وفاة أربعة أطفال وجدتهم لأمهم نتيجة "الاختناق" .

وقد نجحت القوات فى إنقاذ الزوج والزوجة ومنع امتداد الحريق إلى باقى مرافق العقار.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 21 شارع قمبيز المتفرع من شارع مصدق بالدقى.
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