وفاة 4 أطفال وجدتهم.. الداخلية تكشف تفاصيل حريق شقة الدقي

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن سبب حريق شب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الدقي، والذي أسفر عن وفاة أربعة أطفال وجدتهم لأمهم.





وقالت وزارة الداخلية، إنه بالفحص تبين أن هذا الحريق ناتج عن ماس كهربائى بجهاز تكييف إحدى غرف الشقة مما أسفر عن وفاة أربعة أطفال وجدتهم لأمهم نتيجة "الاختناق" .





وقد نجحت القوات فى إنقاذ الزوج والزوجة ومنع امتداد الحريق إلى باقى مرافق العقار.



