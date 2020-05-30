لاستخراج وتجديد رخص القيادة.. الداخلية تعلن موعد استئناف العمل بوحدات المرور

أعلنت وزارة الداخلية عن استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارًا من بعد غد الإثنين الموافق 1 يونيو،لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات.





وناشدت وزارة الداخلية جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.





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