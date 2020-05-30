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حوادث

لاستخراج وتجديد رخص القيادة.. الداخلية تعلن موعد استئناف العمل بوحدات المرور

السبت 30/مايو/2020 - 11:38 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أحمد مهدي
أعلنت وزارة الداخلية عن استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارًا من بعد غد الإثنين الموافق 1 يونيو،لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.


وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية عن بدء العمل بقطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية اعتبارًا من أول يونيو.

وتقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو القادم وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.
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