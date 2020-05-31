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برلمان

من 100 لـ 500 جنيه.. غرامة برلمانية لإلقاء الكمامة بالشوارع

الأحد 31/مايو/2020 - 01:01 ص
إلقاء الكمامات
إلقاء الكمامات
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أحمد أيمن

قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن النفايات الطبية الموجودة بالشارع أشد خطرا من الموجودة بالمستشفيات، حيث يوجد في الأخيرة عمال وممرضون مدربون على التعامل معها بجانب وجود أماكن مخصصة لها ومحرق داخل كل مستشفى يتم حرق النفايات فيه دوريا.

أما نفايات الشارع، فأوضح المشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن خطورتها تتمثل في انتشارها الواسع وعدم وجود التوعية والرقابة اللازمتين للسيطرة عليها، كما أن عمال القمامة غير مدربين على التعامل مع هذه النفايات، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر كما يعرض حياة المواطنين أيضا لخطر انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا.


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وطالب النائب بضرورة العمل على وضع منظومة للتخلص من النفايات الطبية الموجودة بالشوارع خاصة بعد قرار الحكومة بالارتداء الإجباري للكمامة وما سينتج عنه من انتشار مستخدمي الكمامات من المواطنين وبالتالي زيادة النفايات، على أن يتم فرض غرامة من 100 لـ 500 لمن يلقي كمامة أو جوانتي أو غيرها من النفايات الطبية بالشارع.

وتابع النائب: "على أن يتم تفعيل هذه العقوبة بعد تخصيص أماكن لإلقاء هذه النفايات وتوفير آلية لجمعها من الشوارع دون الاعتماد على عمال القمامة، بجانب توعية المواطنين بخطورة النفايات وكيفية التخلص منها بشكل آمن.


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