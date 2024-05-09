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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالله جهامة : اتحاد القبائل ظهير شعبي للدولة المصرية والرئيس السيسي

الشيخ عبدالله جهامة،
الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء

أكد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن اتجاد القبائل العربية،  كيان موجود منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن اتحاد القبائل ظهير شعبي للدولة المصرية  والرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقال عبدالله جهامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن إتحاد القبائل العربية، سيقوم بدور تنموي ومجتمعي في كافة أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع خطة الدولة.

 

وتابع رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن أبناء سيناء يقفون دائما خلف قيادة القوات المسلحة ، وهم نسيج من الشعب المصري العظيم وانتماؤهم دائما للدولة المصرية .
 

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