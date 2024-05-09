عبدالمهدي مطاوع: حزنت لما حدث 7 أكتوبر لأني أعلم ما سيفعله الإسرائيليون.. فيديو

قال الدكتور مهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني ، إن يوم 7 أكتوبر شهد احتفاء بالعملية العسكرية لحماس ، ولكنني حزنت لأني أعلم ما سيحدث من الجانب الإسرائيلي.

وتابع الدكتور عبد المهدي مطاوع ، خلال لقائه لبرنامج " تغطية خاصة " مع الإعلامي جابر القرموطي على فضائية " سي بي سي " ، أنه لابد قبل أن تحدث أي عملية عسكرية النظر بدقة لأنها ليست مباراة ، وحياة الناس ليست نقاط في مباراة .

وأضاف : حسن نصر الله قال في خطاب إن المعركة معركة تسجيل نقاط وهو ما أفزعني لأن أرواح الناس ليست نقاط .

وواصل : أرى أن هناك تضليلا كبيرا من حيث الافتخار بالأطفال الشهداء وهم يذبحون ومطالبتهم بالصمود .