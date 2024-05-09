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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالمهدي مطاوع: حزنت لما حدث 7 أكتوبر لأني أعلم ما سيفعله الإسرائيليون.. فيديو

الدكتور مهدي مطاوع
الدكتور مهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني

قال الدكتور مهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني ، إن يوم 7 أكتوبر شهد احتفاء بالعملية العسكرية لحماس ، ولكنني حزنت لأني أعلم ما سيحدث من الجانب الإسرائيلي.

وتابع الدكتور عبد المهدي مطاوع ، خلال لقائه لبرنامج " تغطية خاصة " مع الإعلامي جابر القرموطي على فضائية " سي بي سي " ، أنه لابد قبل أن تحدث أي عملية عسكرية النظر بدقة لأنها ليست مباراة ، وحياة الناس ليست نقاط في مباراة .

وأضاف : حسن نصر الله قال في خطاب إن المعركة معركة تسجيل نقاط وهو ما أفزعني لأن أرواح الناس ليست نقاط .

وواصل : أرى أن هناك تضليلا كبيرا من حيث الافتخار بالأطفال الشهداء وهم يذبحون ومطالبتهم بالصمود .

الإعلامي جابر القرموطي جابر القرموطي حسن نصر الله عبد المهدي مطاوع الدكتور عبد المهدي مطاوع

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