سفير القاهرة بكوريا الجنوبية يفتتح الجناح المصرى بمعرض سول الدولي للسياحة

افتتح السفير المصري في كوريا الجنوبية السفير خالد عبد الرحمن، اليوم الخميس، الجناح المصري بمعرض سول الدولي للسياحة الذي يُعقد خلال الفترة من ٩ الى ١٢ مايو ٢٠٢٤ وتنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتي قام بتمثيلها والإشراف على الجناح المصري بها محمد يونس، بمشاركة عدد من شركات السياحة المصرية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن هذا التحرك يأتي اتصالاً بجهود البعثة في الترويج للمقاصد السياحية المصرية والعمل علي زيادة توافد السائحين الكوريين إلى مصر.

وأشارت الخارجية إلى أن السفير خالد عبد الرحمن التقى المشاركين في الجناح المصري للتعرف على متطلبات زيادة السياحة الكورية لمصر ولأهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري، لاسيما عقب انتهاء جائحة كورونا والنجاح الكبير الذي شهدته رحلات الشارتر من كوريا إلى مصر خلال شتاء ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

ونظم السفير المصري حفل عشاء للوفد المصري مع كبريات شركات السياحة الكورية وشركات الطيران ووسائل الاعلام، لعرض أهم ملامح الاستراتيجية التسويقية السياحية في مصر، وبخاصة بعد احداث المنطقة، ومناقشة كيفية حل المشكلات وتذليل العقبات التي يواجهها قطاع السياحة، وسُبل الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة في كوريا في ضوء كون السوق الكوري من الأسواق الواعدة لصناعة السياحة في مصر.

وشهد الجناح المصري المشارك في المعرض إقبالاً من الزائرين ومن منظمي الرحلات وشركات الطيران، من حيث الاهتمام بمعرفة ما توفره مصر من مزارات وخدمات تعكس جوانب عديدة من مجالات السياحة باعتبارها مقصداً سياحياً متنوعاً، وتمت مناقشة سُبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥.