مصطفى بكري : سيناء أصبحت رقما مهما في معادلة التنمية المصرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سيناء أصبحت رقما مهما في معادلة التنمية المصرية، مشيرا إلى أننا نرحب بالحوار مع كل الآراء وندعو المعارضين الوطنيين للاستماع والمناقشة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه في عهد الرئيس السيسي بدأ النظر لأهالي سيناء، والمشايخ ساهموا كثيرا في احتواء المشكلات بمختلف المناطق، والدولة المصرية والرئيس السيسي يحتاج ظهيرا سياسيا واتحاد القبائل من ضمن هذا الظهير.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أفتخر بجيش مصر الذى حمى مؤسسات الدولة، ولا أحد يزايد على وطنيتي، ومصر وطننا جميعا ونريد لم الشمل، باستثناء جماعات الشر.





