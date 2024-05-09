مصطفى بكري: تنظيم داعش دمر منزل إبراهيم العرجاني ووصفه بالمرتد

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إتحاد القبائل العربية لا يعمل خارج إطار الشرعية القانونية، ولكن سيتقدم خلال أسابيع قليلة، لوزارة التضامن الاجتماعي من أجل إنشاء جمعية ضمن الجمعيات الأهلية، التي ينظمها القانون رقم 149 لسنة 2019 " قانون الجمعيات الأهلية".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، أن تنظيم دعش دمر منزل ابراهيم العرجاني ووصفه بالمرتد، مؤكدا أن اتحاد القبائل سيكون له رسائل تنموية ومجتعية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مشايخ القبائل ساهموا بدور كبير في احتواء المشكلات في سيناء وباقي المناطق، مؤكدا أن أن اتحاد القبائل العربية ليس دوره مقتصرا على سيناء فقط، بل هو اتحاد لكل القبائل العربية في أي مكان بمصر.

وأشار مصطفى بكري إلى أن البعض يهاجم اتحاد القبائل العربية بنوايا متفرقة.