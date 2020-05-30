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ثروت الخرباوي: الإخوان وعناصر الإرهاب يستهدفون إسقاط مصر.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 07:11 م
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
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هاني حسين
قال المفكر السياسي ثروت الخرباوي، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ينظرون بعين واحدة فقط لحقيقة الأمور خاصة فيما يتعلق بمواجهة الدولة لفيروس كورونا .

وأضاف ثروت الخرباوي  في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الإخوان  ينظرون إلى مصر نظرة العداء والغضب والرغبة في الانتقام ويرغب في إظهار هذا الامر  لأنه لديه استراتيجية  تهدف لمهاجمة مصر ".

واكمل ثروت الخرباوي:"  مصر عصية على الاستسلام وقوية وعبر التاريخ، ومصر استطاعت ان تصد كافة الهجمات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن من الخارج والداخل ".

ولفت ثروت الخرباوي إلى أن العناصر الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية ترغب في إسقاط مصر  ولديهم رؤية دينية لما سيحدث في مصر بعد السقوط ويرون ان مصر مجتمع جاهلي ولا يمكن التصالح مع المجتمع الجاهلي ".

وتابع ثروت الخرباوي:"  عناصر الإخوان والجماعات الإرهابية يرون مصر جاهلية ويرون ضرورة هدم مصر وفق مخططتهم الخبيث ".

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