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تعليم

تعليم كفر الشيخ: تركيب كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية

السبت 30/مايو/2020 - 11:58 م
الدكتورة بثينة كشك،
الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
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محمود زيدان
اتخذت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، عددًا من الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على العاملين بالتربية والتعليم وعلى المواطنين المترددين على المديرية والإدارات التعليمية.

ووجهت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتقديم كافة الطلبات الخاصة بالمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد بالمركز التكنولوجي، في ضوء الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، على أن يحصل المواطن على الرد  على خدمته في اليوم الثاني لتقديمه للطلب.

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وأضافت وكيل الوزارة، أنه سيتم تقديم  طلبات التحاق الأطفال برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عن طريق الانترنت، بدء من الغد السبت الأول من يونيو المقبل، والإعلان عن التنسيق سواء للصف الأول الابتدائي أم الأول الثانوي عن طريق الانترنت ولا داعي للذهاب نهائيا الآن للمدارس.

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وأشارت وكيل الوزارة، إلى الإعلان عن تقديم التظلمات للصف الثالث الإعدادي، مع تحديد يوم مخصص لكل إدارة، مؤكدة جاهزية المديرية والمدارس  على عقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، وسيتم تركيب كاميرات بجميع لحان الثانوية العامة، وتوفير مبردات مياه بجميع لجان الثانوية العامة.
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