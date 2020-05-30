تعليم كفر الشيخ: تركيب كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية

اتخذت مديرية التربية والتعليم ب كفر الشيخ ، اليوم، عددًا من الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على العاملين ب التربية والتعليم وعلى المواطنين المترددين على المديرية والإدارات التعليمية.





ووجهت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتقديم كافة الطلبات الخاصة بالمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد بالمركز التكنولوجي، في ضوء الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، على أن يحصل المواطن على الرد على خدمته في اليوم الثاني لتقديمه للطلب.





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وأضافت وكيل الوزارة، أنه سيتم تقديم طلبات التحاق الأطفال برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عن طريق الانترنت، بدء من الغد السبت الأول من يونيو المقبل، والإعلان عن التنسيق سواء للصف الأول الابتدائي أم الأول الثانوي عن طريق الانترنت ولا داعي للذهاب نهائيا الآن للمدارس.





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