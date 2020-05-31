مسند الرأس في السيارة يستطيع أن ينقذ حياتك

مساند الرأس في المركبات صُنعت من قاعدة حديدية قابلة للانفصال عن المقعد، وهذه القاعدة الحديدية وجدت لكسر زجاج النوافذ عند تعرض السيارة لحادث لا قدر الله، حيث يستحيل عليهم وقتها فتح الأبواب فتبقى هي وسيلتك الوحيدة للنجاة.

