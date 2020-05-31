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سيارات

مسند الرأس في السيارة يستطيع أن ينقذ حياتك

الأحد 31/مايو/2020 - 01:00 م
مسند الرأس في السيارة
مسند الرأس في السيارة
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اشرف عطية
هل سألت نفسك يوما لماذا كل السيارات تأتي بمسند للرأس وكل هذه المساند تقريبا بنفس الشكل؟ وما هي الحكمة من صنعها قابلة للفك والتركيب ولماذا صنعت من الحديد؟ وهل تعلم أنها مصممة بهذا الشكل لتنقذ حياتك؟



تأتي كل السيارات حديثة كانت أم قديمة بمساند الرأس حديدية لتنقذ حياتك إذا تعرضت المركبة للغرق أو للحريق لأنه في هذه الحالات يمكن للزجاج أن يتعطل بسبب النيران أو ضغط المياه في حالة الغرق.


مساند الرأس في المركبات صُنعت من قاعدة حديدية قابلة للانفصال عن المقعد، وهذه القاعدة الحديدية وجدت لكسر زجاج النوافذ عند تعرض السيارة لحادث لا قدر الله، حيث يستحيل عليهم وقتها فتح الأبواب فتبقى هي وسيلتك الوحيدة للنجاة.

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