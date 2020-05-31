لتطبيق الإجراءات الاحترازية.. وزير القوى العاملة يطمئن على عمال العاشر من رمضان

تفقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، شركة آرما للصناعات الغذائية، واطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما شدّد الوزير على ضرورة حماية العمال قبل دخول العمل والخروج منه وضرورة ضمان التباعد الاجتماعي فيما بينهم حماية لهم ولأسرهم والمجتمع بشكل عام.





كما نوّه الوزير بأهمية الصناعة ودورها المهم الذي تقوم به في الفترة الحالية وما قبلها وتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بقطاع الصناعة خاصة في تلك المرحلة المهمّة للتي تمر بها البلاد.





وخلال جولته تفقد الوزير مصانع زيوت الطعام والصابون وأشاد بالإجراءات المتبعة في تعبئة الزجاجات وطرق تعقيمها بالأساليب الحديثة لحماية المواطنين.





واقترح بضرورة تقسيم العمال بالمصنع لنظام ورديات واستبدال مصاريف النقل بتوفير أماكن إقامة للعاملين بمنطقة العاشر من رمضان بنظام التبادل كل 14 يومًا.