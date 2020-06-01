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سيارات

شاهد.. جاكوار F-Type R موديل 2021 الاخرقة.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت احدى مواقع السيارات العالمية مقطع فيديو جديد للسيارة جاكوار الخارقة ، التى تحمل اسم F-Type R موديل 2021 ، فالسيارة تفتخر بأدائها المذهل .

 جاكوار F-Type R موديل 2021 قادرة على التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.5 ثانية فقط، ويمكنها أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 200 كلم/سا، وذلك بفضل نفس محرك الـ V8 سوبرتشارج سعة 5 لتر من جاكوار.

يولد المحرك قوة قدرها 567 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، مما يجعلها أكثر قوة من لامبورجيني جيلاردو سوبرليجيرا الأصلية وأسرع منها أيضًا، ولكن لا تخبر محبي سيارات لامبورجيني بذلك فلن يصدقونك .

والجدير بالذكر أن محرك السيارة جاكوار يأتي متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع على جميع العجلات، كما يحصل أيضًا على تعليق مضبوط ومزايا تجعل من السيارة واحدة من الأفضل في فئتها.

وتبدو قدرات جاكوار F-Type R موديل 2021 رائعة، ويمكنك الحصول على قوة أكبر من بعض السيارات الخارقة في الماضي، ونظام الدفع على جميع العجلات وتسارع سريع للغاية، ولكن هل رأيت ذلك على الواقع؟ قررت مجلى Motorsport وضع السيارة موضع اختبار لتتسارع من 0 إلى 290 كلم/سا، وإليكم الفيديو لمشاهدة التسارع المذهل.

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