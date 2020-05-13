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سيارات

لأول مرة.. مواصفات وسعر سيارة جاكوار I-PACE 2021.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:00 م
جاكوار
جاكوار
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عزة عاطف
بعد 51 عامًا من الإنتاج المتواصل أثارت جاكوار XJ الأخيرة بمحرك وقود داخلي الضجة بعد الإعلان عنها في يوليو الماضي.
 

واليوم تظهر سيارة جاكوار القادمة لعام 2021 بمظهر صارخ ومواصفات مثيرة للدهشة علاوة على أنها سيارة كهربائية بالكامل.


تأتي سيارة الدفع الرباعي الكهربائية I-Pace المثيرة للجدل من جاكوار XJ رياضية فارهة وأنيقة ذات هاتشباك عملي شبيه لأودي A7، وبتصميم إيروديناميكي مع أربعة أبواب كوبيه وفقًا لموتور تريند.

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تتميز I-Pace بـ بنية جاكوار النموذجية الطولية الجديدة، عبارة عن هيكل دفع خلفي مصمم لاستيعاب كل شيء من محركات الاحتراق بالإضافة إلى تحسينات هجينة معتدلة تعمل بالكهرباء وEVs نقية مثل XJ،

 يوفر محرك جاكوار الكهربائي توزيع مثالي للوزن يصل إلى 696 نيوتن/متر من عزم الدوران الفوري ورشاقة السيارة الرياضية.

من المتوقع أن تحتوي الطرازات ذات المواصفات الأعلى على حزمة بطارية بقوة 100 كيلووات في الساعة تعمل بـ4 محركات كهربائية، واحدة فوق كل عجلة ليولد النظام بالكامل 800 حصان، كما تتميز السيارة في تصميم I-PACE بالتسارع في وضع الثبات.

تتوافر الإثارة في كل زاوية من سيارة I-PACE، وذلك بفضل خط الوسط الانسيابي وغطاء المحرك المثير والملامح الخلفية المميزة، مع سهولة البقاء على اتصال مع العالم الرقمي بفضل نظام Wi-Fi.


جاكوار بصدد الانتهاء من التطوير النهائي للسيارة، ومن المتوقع رؤية السيارة الرياضية الجديدة I-PACE في 2021، ونظرًا لأن قطع الغيار ليس رخيصة، فإننا نتوقع أن يصل سعرها لـ أكثر بكثير من XJ القديمة التي تعمل بالوقود، وبسعر يبدأ في حدود 90 ألف دولار (مليون و400 ألف).
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