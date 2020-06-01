استقبلت الخبر بالصلاة ركعتين.. إصابة مدير إدارة الطوارئ بمستشفي الإسماعيلية العام بـ كورونا

أصيبت الدكتورة سلمى أبوعياد، مدير إدارة الطوارئ في مستشفى الإسماعيلية العام بفيروس كورونا المستجد، وجاري نقلها لمستشفى ابو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية.





وبعد أن استقبلت مدير إدارة الطوارئ بمستشفى الاسماعيلية نتيجة التحليل والتي ثبت من خلالها إيجابية اصابتها بفيروس كورونا،طلبت إعطاءها فرصة لآداء ركعتين قبل المغادرة والخضوع لاجراءات العزل بمستشفي ابو خليفة للعزل الطبي، وقالت:"لا أحتاج سوى الدعاء".





وتعرف سلمي بدينامو الطوارئ فى جيش مصر الابيض، خاصة لتواصلها مع جميع المرضي المترددين علي مستشفي الاسماعيلية العام.





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وأوضحت المصادر، أنها أصيبت أثناء اختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مستشفى أبوخليفة قبل أيام، حيث ارتفعت درجة حرارتها، وبدأت الشعور ببعض الأعراض، وعقبها أجريت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.





وأشارت مصادر بصحة الاسماعيلية إلى أنه جاري فحص المخالطين لها، وإجراء كشف لهم للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم، وإجراء مسحة لهم حال ظهور أي أعراض.