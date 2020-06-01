AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استقبلت الخبر بالصلاة ركعتين.. إصابة مدير إدارة الطوارئ بمستشفي الإسماعيلية العام بـ كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أصيبت الدكتورة سلمى أبوعياد، مدير إدارة الطوارئ في مستشفى الإسماعيلية العام بفيروس كورونا المستجد، وجاري نقلها لمستشفى ابو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية.

وبعد أن استقبلت مدير إدارة الطوارئ  بمستشفى الاسماعيلية نتيجة التحليل والتي ثبت من خلالها إيجابية اصابتها بفيروس كورونا،طلبت إعطاءها فرصة لآداء ركعتين قبل المغادرة والخضوع لاجراءات العزل بمستشفي ابو خليفة للعزل الطبي، وقالت:"لا أحتاج سوى الدعاء".

وتعرف سلمي  بدينامو الطوارئ فى جيش مصر الابيض، خاصة لتواصلها مع جميع المرضي المترددين علي مستشفي الاسماعيلية العام.

اقرأ أيضًا:


وأوضحت المصادر، أنها أصيبت أثناء اختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مستشفى أبوخليفة قبل أيام، حيث ارتفعت درجة حرارتها، وبدأت الشعور ببعض الأعراض، وعقبها أجريت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.

وأشارت مصادر بصحة الاسماعيلية إلى أنه جاري فحص المخالطين لها، وإجراء كشف لهم للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم، وإجراء مسحة لهم حال ظهور أي أعراض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتصار جديد على كورونا.. تعافي ٩٨ وخروجهم من مستشفى ابو خليفة للعزل فى الاسماعيلية.. صور

تماثل أول حالة مصابة بفيروس كورونا بشمال سيناء للشفاء

إصابة معاون وزيرة الصحة بـ فيروس كورونا

VIP وعناية مركزة.. تخصيص حجرتين لـ رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل

بعد شهرين من الغياب.. شيف بمستشفى العزل يتلقى تهنئة العيد من والدته على البوابة.. صور

تحاليلها سلبية.. تعافي مديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

موقع إيطالي: طائرتان عسكريتان لنقل مرتزقة أردوغان إلى ليبيا

بعد نجاح الاختيار.. حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

يرفع المناعة ويحارب السعال.. فوائد ماء العسل الدافئ على الريق

خيبة أمل للمحتجين الأمريكيين بعد سرقة هواتف آيفون.. وآبل تسخر منهم.. فيديو وصور

وزير التعليم يكشف عن مصير المدارس الحكومية في ظل أزمة فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها

لأول مرة ظهور مرسيدس كوبيه AMG E53 الجديدة باللون النحاسي.. صور

بملابس عصرية.. نجلاء بدر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة