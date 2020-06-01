بنسبة نجاح 98.6%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 98.6%.
وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم،متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي،وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة ،وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لاعلانها.
ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من حق لهم التقدم للامتحانات 102 ألف و361 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة،حضروا جميعا الامتحانات من خلال تقديم الأبحاث، نجح منهم100 ألف و984 طالبا وطالبة بنسبة نجاح اجمالية بلغت 98.6 % وعدد الطلاب التكميلي 540 طالبا ،وعدد طلاب الذين لهم حق امتحان الدور الثاني يبلغ 837 طالبا.