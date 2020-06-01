تعافي 108 من مصابي كورونا في عزل المدينة الجامعية ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم الاثنين، تعافي 6 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد بعزل مدينة بني سويف الجامعية، ليصل إجمالي عدد المتعافين بها إلى 108 حالات.





وأشاد محافظ بنى سويف، بالجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قد تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو، لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات.





وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة، من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسؤولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية "105.



