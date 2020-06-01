مشرف الكرة بالمقاولون العرب: هناك من يسعى لإثارة الفتن بين جماهير الأهلي والزمالك

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب أن هناك أشخاص يسعون لإثارة الفتن والأزمات بين جمهور الأهلي والزمالك، مشددا على أن ما يحدث أمرا مثيرا للدهشة والتعجب.
وأضاف محمد عادل في تصريحات عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن هناك من يسعى لإشعال الأزمات بين جماهير الناديين طوال الوقت من أجل الاستفادة من تلك الأزمات.
وتابع محمد عادل أن هناك فئة من جمهور السوشيال ميديا ينفعل على بعض الأخبار الخاطئة والتي لا أساس لها من الصحة دون التأكد من حقيقتها، مشددا على أنه على الرغم من توقف الدوري المصري إلا أن الأزمات مستمرة دون أي سبب واضح.
وأكمل أن الهجوم على محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك غير مبرر، مشددا أن اللاعب مميز وقائد رائع ومحترم ويمتلك موهبة رائعة.
وأضاف أن العالم كله يعاني بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ولكن ما زال هناك أشخاص منشغلون بإثارة الفتن.