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أخبار العالم

فضيحة.. ترامب يوبخ حكام الولايات في تسريب صوتي: لم تسيطروا وتبدوا كمجموعة من الحمقى

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مكالمة مسربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حكام الولايات، حيث بدا غاضبا مما تشهده الولايات المتحدة من تظاهرات عنيفة بسبب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض.

واتهم ترامب حكام الولايات بالتقصير وألقى محاضرة حول أفضل السبل لحماية ولاياتهم والتعامل مع الاحتجاجات.

وأبلغ ترامب حكام الولايات بأن عليهم "السيطرة" وشجعهم جميعًا على استدعاء الحرس الوطني.

ووجه ترامب رسالة واضحة خلال المكالمة "أنتم لا تفعلون ما فيه الكفاية، وتحتاجون إلى السيطرة".

وقال إنه يتفق مع حاكم مينيسوتا وطريقة تعامله مع العنف في ولايته على مدار الـ48 ساعة الماضية، حيث قرر الحاكم تيم فالز استدعاء عدد مكثف من قوات إنفاذ القانون.

وأضاف ترامب "عليكم أن تسيطروا أو ستبدون مثل مجموعة من الحمقى، عليكم أن تعتقلوا وتحاكموا الناس".

وتابع "العالم كله كان يضحك على مينيابوليس بسبب إحراق مركز الشرطة"، وادعى ترامب أنه من اقترح على فالز أن يستدعي الحرس الوطني لتهدئة الاحتجاجات.
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