بعد الحرس الوطني.. البيت الأبيض: سيتم نشر أصول فيدرالية جديدة لمواجهة المظاهرات

أعلن البيت الأبيض اليوم، الأحد، أن قوات فيدرالية أخرى إضافية سيتم نشرها على الصعيد الوطني لمواجهة المظاهرات العنيفة والاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد ضابط أمريكي.





وبحسب "سي إن إن"، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كيلي ماكناني"، إنه سيتم نشر "أصول فيدرالية" إضافية في جميع أنحاء البلاد للمساعدة في تطبيق القانون.





وأضافت قبل أن ترفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى:"سيتم نشر أصول فيدرالية إضافية، ومركز قيادة مركزي بتكليف من حكومة الولاية والحكومات المحلية، سيشمل الجنرال ميلي والمدعي العام ويليام بار".





وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس يخطط لنشر الموارد بخلاف الحرس الوطني، قالت ماكناني إنه كذلك.





وتابعت "نحن ننظر إلى كل أداة في مجموعة الأدوات الفيدرالية بالنسبة لنا، ومن الأفضل أن يتم حل هذه المشكلة على مستوى الدولة. الولايات، بعد كل شيء، لديها قوة شرطة مدمجة في التعديل العاشر، إنها مسؤوليتها أن تقوم بدوريات في شوارعها".





وأكدت ماكناني "هناك العديد من السلطات الفيدرالية، بما في ذلك تلك التي ذكرتها، متاحة لنا".



