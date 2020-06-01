AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد الحرس الوطني.. البيت الأبيض: سيتم نشر أصول فيدرالية جديدة لمواجهة المظاهرات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن البيت الأبيض اليوم، الأحد، أن قوات فيدرالية أخرى إضافية سيتم نشرها على الصعيد الوطني لمواجهة المظاهرات العنيفة والاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد ضابط أمريكي.

وبحسب "سي إن إن"، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كيلي ماكناني"، إنه سيتم نشر "أصول فيدرالية" إضافية في جميع أنحاء البلاد للمساعدة في تطبيق القانون.

وأضافت قبل أن ترفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى:"سيتم نشر أصول فيدرالية إضافية، ومركز قيادة مركزي بتكليف من حكومة الولاية والحكومات المحلية، سيشمل الجنرال ميلي والمدعي العام ويليام بار".

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس يخطط لنشر الموارد بخلاف الحرس الوطني، قالت ماكناني إنه كذلك.

وتابعت "نحن ننظر إلى كل أداة في مجموعة الأدوات الفيدرالية بالنسبة لنا، ومن الأفضل أن يتم حل هذه المشكلة على مستوى الدولة. الولايات، بعد كل شيء، لديها قوة شرطة مدمجة في التعديل العاشر، إنها مسؤوليتها أن تقوم بدوريات في شوارعها".

وأكدت ماكناني "هناك العديد من السلطات الفيدرالية، بما في ذلك تلك التي ذكرتها، متاحة لنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: ترامب تلقى رسالة من تويتر بشأن أحداث مينيابوليس

تبعات مقتل جورج فلويد..العنف والفوضى يجتاح الولايات المتحدة ..فيديو

11 ألف عنصر لولاية واحدة .. الجيش الأمريكي يستدعي الحرس الوطني لمواجهة مظاهرات مقتل جورج فلويد

ضاحى خلفان : الدفاع الأمريكية ترفع حالة التأهب فى بعض وحداتها العسكرية

مصطفى بكري عن مظاهرات جورج فلويد: أمريكا تتذوق من نفس الكأس

أمريكا.. سقوط قتيل وإصابة 4 بالرصاص واعتقال العشرات في مظاهرات فلويد

ترشيحاتنا

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

بعد محمد رمضان .. فنانة شهيرة متهمة بدفع أموال لممثل إسباني معروف.. تفاصيل

ريمديسفير.. علاج كورونا نجح مع القرود وينتظره البشر

مصادر حكومية تحدد موعد عودة عمل المطاعم

بفستان أصفر .. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة من سيارتها

الصحة: منحنى فيروس كورونا فى صعود والأعداد تتضاعف كل يوم.. فيديو

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ حفيد محمود الخطيب.. شاهد

إصابة كريم رمزي مذيع قناة أون تايم سبورت بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس