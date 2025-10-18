قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
فن وثقافة

محمد دياب: فيلم هابي بيرث داى حقق المعادل بين التجاري والفني

نيللي كريم
نيللي كريم
أحمد إبراهيم

كشف المخرج محمد دياب بعض التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد “Happy Birthday” الذى عرض بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذى يقام حاليا. 

وقال محمد دياب، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية مفيدة شيحة: نفسي فيلم Happy Birthday يحقق معادلة أنه يكون فيلم فني وتجاري، التوليفة كلها عظيمة والفيلم مرشح عن مصر لتمثيل الأوسكار، في 90 فيلم مرشحين وبيحاولوا يقلوا لـ 15 وبعدين بيبقوا 5، إن شاء الله هنحاول نوصل 15 لأول مرة في تاريخ مصر، ودي بتتطلب دعاية وفلوس والتواجد في أمريكا، الفيلم بالفعل في كلام أنه ممكن يبقى من الـ 15 وأنا متفائل بعد التأثير اللي شفته على الناس موقت عرضه في مهرجان الجونة.

وأضاق محمد دياب: سارة جوهر مخرجة الفيلم قابلة الطفلة البطلة ضحى رمضان في الشارع، لأننا كنا بندور على طفل في الشارع حقيقين يليقوا على الدور، ضحى هي الشخصية كانت بتلعب في الشارع البنت مش طبيعية، وفي موقع مرشح ضحى لواحدة من أهم 10 ممثلات السنة دي في أفلام الأوسكار.

فيلم هابي بيرث داي

وحصد الفيلم ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها مخرجته سارة جوهر.

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأميركي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

فيلم هابي بيرث داى نيللى كريم الفنانة نيللى كريم محمد دياب المخرج محمد دياب

