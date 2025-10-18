محمد دياب: فيلم هابي بيرث داى حقق المعادل بين التجاري والفني

كشف المخرج محمد دياب بعض التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد “Happy Birthday” الذى عرض بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذى يقام حاليا.

وقال محمد دياب، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية مفيدة شيحة: نفسي فيلم Happy Birthday يحقق معادلة أنه يكون فيلم فني وتجاري، التوليفة كلها عظيمة والفيلم مرشح عن مصر لتمثيل الأوسكار، في 90 فيلم مرشحين وبيحاولوا يقلوا لـ 15 وبعدين بيبقوا 5، إن شاء الله هنحاول نوصل 15 لأول مرة في تاريخ مصر، ودي بتتطلب دعاية وفلوس والتواجد في أمريكا، الفيلم بالفعل في كلام أنه ممكن يبقى من الـ 15 وأنا متفائل بعد التأثير اللي شفته على الناس موقت عرضه في مهرجان الجونة.

وأضاق محمد دياب: سارة جوهر مخرجة الفيلم قابلة الطفلة البطلة ضحى رمضان في الشارع، لأننا كنا بندور على طفل في الشارع حقيقين يليقوا على الدور، ضحى هي الشخصية كانت بتلعب في الشارع البنت مش طبيعية، وفي موقع مرشح ضحى لواحدة من أهم 10 ممثلات السنة دي في أفلام الأوسكار.

فيلم هابي بيرث داي

وحصد الفيلم ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها مخرجته سارة جوهر.

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأميركي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.