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بين الناس

لا أمتلك أكثر من سيارة.. مواطن بالدقهلية يستغيث من إيقاف بطاقة التموين.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن هانى عبد المجيد مكاوى، مقيم فى شارع أحمد منصور دقادوس ميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة التموين الخاصة به بداعى أمتلاك أكثر من سيارة وهو أمر منافى للحقيقة.

وقال فى رسالته: قمت بعمل تظلم إلى وزارة التموين وتقديم الأوراق التى تثبت صحة موقفي ولم يتم الرد حتى الآن.

رقم قومى: 26705071801693
وناشد المسؤولين العمل على إزالة الشكوى للتواصل مع القارئ : 01096772646 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتس آب 01006735360

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