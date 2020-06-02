لا أمتلك أكثر من سيارة.. مواطن بالدقهلية يستغيث من إيقاف بطاقة التموين.. صور

شكا المواطن هانى عبد المجيد مكاوى، مقيم فى شارع أحمد منصور دقادوس ميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة التموين الخاصة به بداعى أمتلاك أكثر من سيارة وهو أمر منافى للحقيقة.





وقال فى رسالته: قمت بعمل تظلم إلى وزارة التموين وتقديم الأوراق التى تثبت صحة موقفي ولم يتم الرد حتى الآن.





رقم قومى: 26705071801693

وناشد المسؤولين العمل على إزالة الشكوى للتواصل مع القارئ : 01096772646





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