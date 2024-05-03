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تحقيقات وملفات

خطبة الجمعة اليوم.. الدكتور محمد إبراهيم حامد يؤكد: الأنبياء والصالحين تخلقوا بالأمانة لعظم شرفها ومكانتها.. وهذه مظاهرها في المجتمع المسلم

الدكتور محمد إبراهيم
الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم

خطبة الجمعة اليوم


الدكتور محمد إبراهيم حامد يؤكد:


الأنبياء والصالحين تخلقوا بالأمانة لعظم شرفها ومكانتها


يكفي الأمين شرفًا أن شهد له الرسول بكمال الإيمان


ألقى الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية،  تحت عنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما".

وقال الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، إن الأمانة خلق عظيم تخلق بها الأنبياء والمرسلون وتخلق بها عباد الله الصالحين، وذكرها ربنا وخلدها في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأضاف حامد إبراهيم، خلال خطبة الجمعة اليوم ، تحت عنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أن الله أعلى شأن الأمانة ورفع قدرها ووصف بها المخلصين من عباده، فقال تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ).

وأوضح، أن النبي الكريم سيدنا محمد، تخلق بالأمانة قبل البعثة فكان مشهورا بين قومه بالصادق الأمين، ولم يأت نبي ولا رسول إلى قومه إلا قال لهم (إني لكم رسول أمين).

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، إن من أعظم صور الأمانة التي ينبغي أن نراها منتشرة في مجتمعنا، هي أمانة الصانع والعامل، وهذه الأمانة نلاحظها في مظاهر عدة، أولها، مراقبة الله في السر والعلن والقول والعمل، وفي كل أحوالنا.

واستشهد حامد إبراهيم، خلال خطبة الجمعة اليوم ، تحت عنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بقول الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) وحث الإسلام أتباعه على ضرورة مراقبة الله تعالى، قبل مراقبة الخلق لأن الله لا يغفل ولا ينام، وحث ربنا عباده المخلصين على ضرورة مراقبة الله في أعمالهم لأن هذه الأعمال أمانة يسأل عنها كل واحد منها يوم القيامة.

كما أن من مظاهر هذه الأمانة، أمانة الصانع والعامل، هي إتقان العمل، لأن ديننا ذكر لنا في القرآن الكريم أن الله تعالى خلق كل شئ بإحكام بإتقان، فقال تعالى (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ).

وتابع: وحينما دعا النبي إلى العمل وحث على كسب الرزق الحلال من العمل المبارك، دعا إلى إتقان العمل فقال النبي (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، منوها أن هذه الدعوة جاءت في القرآن الكريم فقال تعالى (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).

كما قال النبي (إن الله كتب الإحسان على كل شئ) منوها أن أمانة الصانع وأمانة العامل لا تنطلق من دافع ديني فحسب، بل تنطلق من دافع وطني فالإنسان الذي يتخلق بالأمانة في عمله وكل ما وكل به فهو وطني شريف، والأوطان تبنى بيد الشرفاء والمخلصين، لذلك يحتاج وطننا إلى كل جهد وإخلاص.

وقال الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، وخطيب الجمعة الأخيرة من شوال 2024، إنه يكفي الأمين شرفًا وفخرًا وعزًا وجاهًا أن سيدنا رسول شهد له بكمال الإيمان وتمام الإسلام، فقال: «لا إيمان لمن لا أمانة له».

ولفت خطيب آخر جمعة من شوال خلال خطبة الجمعة اليوم ، تحت عنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إلى أن ووطننا يحتاج إلى الأمناء والصانع الأمين، والعامل الأمين، وكل المخلص الأمين يراقب الله عزوجل في كل أموره وأحواله، مشددًا على أن الأمانة إذا تحققت سادت فيه روح المودة والألفة والتكافل والتعامل وسائر القيم التي جاء بها، وحثنا عليها الإسلام ورسول الإسلام.

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