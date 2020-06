الجيش الأمريكي يتحرك لتأمين البيت الأبيض.. فيديو

والتقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، صورة له أمام كنيسة سانت جون الاثرية، والتي تعرضت للحرق أمس.

وظهر ترامب وهو يلتقط الصورة أمام الكنيسة الأثرية ويمسك الكتاب المقدس في يده.

وزار ترامب، كنيسة سانت جون الاثرية بالقرب من البيت الأبيض، رفقة عدد من الوزراء، وذلك عقب انتهاء كلمته في البيت الأبيض.

وقال ترامب في كلمته من البيت الأبيض، إنه أمر بنشر الحرس الوطني بأعداد تسمح بالسيطرة على الشارع، وفي حال امتناع الحكام عن تنفيذ ذلك؛ فسينشر الجيش فورا في تلك الولايات.

Military trucks with soldiers have moved in place to protect the White House. I worked in the White House, and I’ve never seen anything like this. This does not look like America. This looks like a scene from Tiananmen Square in China in 1989. pic.twitter.com/9EznSriUJo