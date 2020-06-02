الجيش الأمريكي يتحرك لتأمين البيت الأبيض.. فيديو

نشرت شبكة سي إن أن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، لقطات لتحرك مركبات على متنها جنود من الجيش الامريكي ، وذلك لحماية البيت الأبيض.





ويظهر في الصورة مركبات عسكرية محملة بالجنود ، في أثناء خروجها من إحدى المناطق العسكرية؛ لتأمين البيت الأبيض.





والتقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، صورة له أمام كنيسة سانت جون الاثرية، والتي تعرضت للحرق أمس.





وظهر ترامب وهو يلتقط الصورة أمام الكنيسة الأثرية ويمسك الكتاب المقدس في يده.





وزار ترامب، كنيسة سانت جون الاثرية بالقرب من البيت الأبيض، رفقة عدد من الوزراء، وذلك عقب انتهاء كلمته في البيت الأبيض.





وقال ترامب في كلمته من البيت الأبيض، إنه أمر بنشر الحرس الوطني بأعداد تسمح بالسيطرة على الشارع، وفي حال امتناع الحكام عن تنفيذ ذلك؛ فسينشر الجيش فورا في تلك الولايات.