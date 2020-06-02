AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يلتقط صورة بالكتاب المقدس أمام كنيسة سانت جون.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
التقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، صورة له أمام كنيسة سانت جون الاثرية، والتي تعرضت للحرق أمس. 

وظهر ترامب وهو يلتقط الصورة أمام الكنيسة الأثرية ويمسك الكتاب المقدس في يده. 

وزار ترامب، كنيسة سانت جون الاثرية بالقرب من البيت الأبيض، رفقة عدد من الوزراء، وذلك عقب انتهاء كلمته في البيت الأبيض. 

وقال ترامب في كلمته من البيت الأبيض، إنه أمر بنشر الحرس الوطني بأعداد تسمح بالسيطرة على الشارع، وفي حال امتناع الحكام عن تنفيذ ذلك؛ فسينشر الجيش فورا في تلك الولايات.

ونوه إلى أنه تقرر نشر آلاف الجنود المدججين والشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق في كنيسة أثرية بالقرب من البيت الأبيض

ترامب: أمرت بنشر آلاف القوات في الشوارع للسيطرة على الوضع

ترشيحاتنا

بفستان أصفر .. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة من سيارتها

صفقات تبادلية .. الزمالك في حيرة من إغراءات عروض بيراميدز

تؤدي لضعف المناعة .. الأنصارى: لا ينصح بارتداء الكمامة من سن 6 إلى 11 عاما

محافظ الدقهلية: شفائي السريع من كورونا بفضل بروتوكول وزارة الصحة

كان في قمة الغضب.. أحمد موسى يكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين.. فيديو

عضو اللجنة العليا للفيروسات: عدد الإصابات بكورونا بمصر سيصل 40 ألف حالة نهاية الشهر الحالي..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال