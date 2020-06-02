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رغم الإغلاق.. أول رحلة بحرية من الجزائر لفرنسا.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:24 م
رحلة بحرية
رحلة بحرية
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها أبحار باخرة نقل مسافرين  من الجزائر العاصمة نحو مرسيليا جنوب فرنسا، على متنها ألف شخص، في أول رحلة بحرية منذ تعليق الرحلات البحرية بين البلدين بسبب فيروس كورونا.

وابحرت الباخرة "دانيال كازانوفا" التابعة لشركة "كورسيكا اينيا" الفرنسية الخاصة من ميناء الجزائر وتتسع الباخرة لـ 2400 مسافر ويمكن ان تحمل 700 سيارة.

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وأعلن السيد عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الخميس تمديد الحجر الصحي الجزئي المفروض جراء أزمة فيروس كورونا حتى 13 يونيو المقبل.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية إنه "قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول، بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا، وبعد موافقة الرئيس عبد المجيد تبون تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الجزئي حتى يوم 13 يونيو المقبل".

وأضاف البيان أنه تقرر أيضا الرفع الكلي للحجر الصحي على ولايات سعيدة (شمال غرب)، وتندوف(جنوب غرب)، وإليزي (جنوب شرق) وتمنراست (جنوب) نظرا للنتائج الإيجابية التي سجلت في استقرار عدد الحالات الجديدة التي تم إحصاؤها ومعدل التكاثر الأساسي بالنسبة لعدوى انتشار الفيروس في هذه الولايات الأربعة الذي يقل عن حالة واحدة يوميا.

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