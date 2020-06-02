شاهد.. نجلاء بدر تشارك جمهورها صورا جديدة لها

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورا لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.









وعلقت نجلاء بدر على الصور قائلة :" ودي كل محاولاتي ومنها الفاشلة للتصوير سيلفي اتفرجوا بقي".









وتفاعل مع الصور عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" بقولك ايه حلوة اوي بجد.. بحبك".









وتابعت اخري قائلة: " هو فيه سيلفي قمر كده".









يذكر ان آخر اعمال نجلاء بدر مسلسل " الفتوة" اخراج حسين المنباوي و تأليف هاني سرحان و بطولة الفنان ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، انعام سالوسه، احمد خليل، احمد خالد صالح، هنادي مهنى.