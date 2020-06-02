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فن

شاهد.. نجلاء بدر تشارك جمهورها صورا جديدة لها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:10 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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ندى فكرى
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورا لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وعلقت نجلاء بدر على الصور قائلة :" ودي كل محاولاتي ومنها الفاشلة للتصوير سيلفي اتفرجوا بقي".


وتفاعل مع الصور عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" بقولك ايه حلوة اوي بجد.. بحبك".


وتابعت اخري قائلة: " هو فيه سيلفي قمر كده". 


يذكر ان آخر اعمال نجلاء بدر مسلسل " الفتوة" اخراج حسين المنباوي و تأليف هاني سرحان و بطولة الفنان ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، انعام سالوسه، احمد خليل، احمد خالد صالح، هنادي مهنى.

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