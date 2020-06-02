شاهد.. نجلاء بدر تشارك جمهورها صورا جديدة لها

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورا لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت نجلاء بدر على الصور قائلة :" ودي كل محاولاتي ومنها الفاشلة للتصوير سيلفي اتفرجوا بقي".
وتفاعل مع الصور عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" بقولك ايه حلوة اوي بجد.. بحبك".
وتابعت اخري قائلة: " هو فيه سيلفي قمر كده".
يذكر ان آخر اعمال نجلاء بدر مسلسل " الفتوة" اخراج حسين المنباوي و تأليف هاني سرحان و بطولة الفنان ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، انعام سالوسه، احمد خليل، احمد خالد صالح، هنادي مهنى.
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و دي كل محاولاتي و منها الفاشلة للتصوير سيلفي قاصدي selfish 🤣🤣🤣🙈🙈 اتفرجوا بقى مساء الفل @naglaa.badr.fans @naglaabadr.fans @naglaabadrarmy @naglaabadr_my_queen @naglaabadr_official @naglabadr @naglabadrlovers @fan.naglabadr @_naglabdrfan @naglaa_badr_fans @ultras_naglaa_badr @fansnagla @naglaabadr_brilliant 😍😍😍😍😍😍😍 #naglaabadr #nagla_badr #naglabadr #naglaa_badr