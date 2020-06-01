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مرأة

بملابس عصرية.. نجلاء بدر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:43 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نجلاء بدر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة من احدث جلسة تصوير.

تألقت نجلاء بدر فى الصورة بإطلالة عصرية، وارتدت بنطلون جلد باللون الزيتى مع سترة قطنية باللون الأبيض لا تحمل أى نقوشات ونسقت معهما كارديجان طويل.

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وانتعلت نجلاء بدر حذاء رياضيا مسطح متناسق مع إطلالتها، ولم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات لكنها ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجها ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نجلاء بدر على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التى كشفت عن جمالها.

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صباح الورد

A post shared by Naglaa Badr (@naglaabadr_official) on

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