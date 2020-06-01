بملابس عصرية.. نجلاء بدر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة





تألقت نجلاء بدر فى الصورة بإطلالة عصرية، وارتدت بنطلون جلد باللون الزيتى مع سترة قطنية باللون الأبيض لا تحمل أى نقوشات ونسقت معهما كارديجان طويل.





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وانتعلت نجلاء بدر حذاء رياضيا مسطح متناسق مع إطلالتها، ولم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات لكنها ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجها ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نجلاء بدر على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التى كشفت عن جمالها.



