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فن

ظهرت بلوك جديد.. نجلاء بدر تشارك جمهورها بأحدث صورها.. شاهد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:56 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بلوك جديد وكاجوال وكتبت معلقة: "صباح الورد".
نالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى:
صباح الخير عليكي 
ان شاء الله يكون يوم مميز ليكي
هو انتى بتكبرى ولا بتصغرى.

وشاركت الفنانة نجلاء بدر  في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

 كما شاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي.
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صباح الورد

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