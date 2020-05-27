نجلاء بدر تشارك جمهورها بصورة من الفتوة.. شاهد

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها مع الفنان أحمد صلاح حسنى، والمخرج حسين المنباوى من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وعلقت نجلاء بدر قائلة " صورة بعد تصوير المشهد الأخير لعزمي و جميلة و بعد ما اتبهدلنا مع المخرج المبدع حسين المنباوي مسلسل الفتوة".
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تشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.
مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى
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صورة بعد تصوير المشهد الأخير لعزمي و جميلة و بعد ما اتبهدلنا 🤣 مع المخرج المبدع حسين المنباوي 🥰🥰🥰🥰 مسلسل الفتوة @ahmedsalahhosny @ahmedsalahhosny @ahmedsalahhosnyarmy @ahmedsalahhossny @naglaa.badr.fans @naglaabadr.fans @naglaabadrarmy @naglaabadr_my_queen @naglaabadr_official @naglabadr @naglabadrlovers @fan.naglabadr @_naglabdrfan @naglaa_badr_fans @ultras_naglaa_badr @fansnagla @naglaabadr_brilliant 😍😍😍😍😍😍😍 #naglaabadr #nagla_badr #naglabadr #naglaa_badr