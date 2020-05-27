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فن

نجلاء بدر تشارك جمهورها بصورة من الفتوة.. شاهد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:08 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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سيد احمد
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها مع الفنان أحمد صلاح حسنى، والمخرج حسين المنباوى من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت نجلاء بدر قائلة " صورة بعد تصوير المشهد الأخير لعزمي و جميلة و بعد ما اتبهدلنا مع المخرج المبدع حسين المنباوي مسلسل الفتوة".

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تشاركت الفنانة نجلاء بدر  في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.


مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى

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