نجلاء بدر تشارك جمهورها بصورة من الفتوة.. شاهد





وعلقت نجلاء بدر قائلة " صورة بعد تصوير المشهد الأخير لعزمي و جميلة و بعد ما اتبهدلنا مع المخرج المبدع حسين المنباوي مسلسل الفتوة".





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تشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.









مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى



