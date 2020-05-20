نجلاء بدر تنشر صورة من مسلسل "الفتوة" على إنستجرام.. والجمهور: دايما متألقة

نشرت الفنانة نجلاء بدر, عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام ", صورة جديدة لها من مسلسل " الفتوة ".
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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالآتى:
أفضل ممثلة في موسم رمضان2020
احلى ممثله ودايما متألقه صباح الفل
دورك مميز جدا في مسلسل الفتوة وظهر موهبتك الفنية
وتشارك الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.
المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.