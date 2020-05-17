نجلاء بدر: لسه ما اخدتش حقي في المجال الفني.. وتوجه رسالة مهمة للجمهور.. وتؤكد: معنديش مشاهد إغراء





تألقت الفنانة نجلاء بدر في موسم دراما رمضان الجاري 2020 وقامت بتجسيد دور "لبنى"، زوجة محمد رمضان في مسلسل "البرنس"، ودور "جميلة" الراقصة في مسلسل "الفتوة".





وكشفت الفنانة نجلاء بدر، في حوار خاص ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز" صباح اليوم، الأحد، أنها واجهت صعوبة في التعرف على شخصية الراقصة في زمن الفتوة، مما أخذ منها الكثير من الوقت للبحث والتدريب على الدور.





وقالت نجلاء بدر إنها في البداية لم توافق على دورها في مسلسل "البرنس"، وهذا لأنها وجدت الدور صغيرا وحواره قليلا وسينتهي في نصف المسلسل، وتوقعت أنه سينتهي بمجرد طلاق محمد رمضان لها "رضوان البرنس"، ولكنها اقتنعت بالدور بعد معرفة كيفية انتهاء دورها وهو وفاتها في حادث بالحلقة 16.









وقالت الفنانة نجلاء بدر إنها ليس لديها أي مشهد إغراء في مسلسل "الفتوة"، مشيرة إلى أن دور جميلة في المسلسل يجسد شخصية مرحة ودلوعة وجميلة.





وأضافت أن جميلة في المسلسل كانت تحب الفتوة لأنها تربت معه منذ الصغر، بالرغم من زواجها من شخص آخر واكتشفت شخصيته بعد الزواج.





ولفتت إلى أنها لا تغضب من وصف أدوارها بالإغراء والدلع، لأنها فى الأول والآخر أنثى ولا يمكن أن تتشبه بالرجال.





وأوضحت أن الأنثى من صفاتها الطبيعية اللين والدلع، وبالطبيعى تكون مختلفة عن الرجل بكثير.





وقالت الفنانة نجلاء بدر، إنه لا توجد تسجيلات توثق شكل وعمل الراقصات في الفترة التى نقدم بها مسلسل "الفتوة"، لافتة إلى أن المسلسل يتناول الحقبة فى أوائل القرن الثامن عشر، موضحة أنه لم يكن هناك غير بمبة كشر وبديعة مصابنى فقط فى تلك الفترة المعروفين.





وأضافت أنها لم تجد فيديوهات لهن تكشف طريقة رقصهن وأدائهن، حيث إن أول فترة بدأنا نسجل فيها الرقصات والفيديوهات كانت فى عام 1940.





وتابعت: "أول يومين كنا بنصور كنت مش عارفة أمسك الملاية اللف ولا أمسك المنديل، ولا البرقع، ولكن بعد يومين تصوير أصبحت ألف الملاية بدون أى مساعدة".





ولفتت إلى أن شخصية جميلة فى المسلسل، دلوعة ولها طابع خاص، ولها أسلوبها فى التعامل والملابس وغيرها.





وأوضحت أن مصممة الملابس الخاصة بالمسلسل اختارت لشخصية جميلة ملابس ومنديل للرأس بألوان صارخة، بالإضافة إلى أن مكياجها مختلف عن باقى الفنانات بالمسلسل وتوظفه وفقًا للموقف.





وأكدت الفنانة نجلاء بدر أنها رفضت استخدام الدموع في مشهد مواجهة علا ورضوان البرنس، فى مسلسل "البرنس"، لافتة إلى أن الفكرة من الممكن أن تصل بدون بكاء.





وقالت: "مش بكتر العياط، الوجع كله بيبقى جوه الزوجة التى تعرضت للخيانة".





وأضافت: "كل مشهد لكل ممثل كان مشهدا رئيسيا"، مؤكدة أنه بالرغم من صغر دورها فى مسلسل "البرنس" ولكن كل مشهد وكل تفصيلة فى المسلسل كان مشهدا رئيسيا.





ولفتت إلى أنها كانت ضد استضافة الطفلة مريم فى البرامج فى هذا الوقت.





وأكدت أن كل الشخصيات التى قدمتها فى الدراما التليفزيونية ليس لها علاقة بها ولا قريبة منها.





واستطردت: "لبنى هتاخد حقها فى مسلسل البرنس فى الحلقة 30"، وقالت: "أنا لسه ما اخدتش حقى".





ووجهت الفنانة نجلاء بدر، رسالة للمنتج تامر مرسى، قائلة: "أنا مبسوطة جدًا بالشغل السنة دى وفخورة بالمجهود الجبار والإمكانات التى تم توفيرها".





وأضافت: "فخورة بالانتقاء الراقى للأعمال الدرامية وتوفير جميع الإمكانات لجميع المسلسلات وفخورة بالإنتاج المصرى".





وتابعت: "فخورة ببلدى وبإمكاناتها، وكنت بزعل على دراما مصر، ولكنها استعادت مكانتها مرة أخرى".





ووجهت رسالة للجمهور ومتابعيها، قائلة: "أنا بحبكم أوى ونفسي تحبونى زى ما بحبكم، وبعمل شغلى عشان أنول رضاكم، وحبكم، وتوفيقى منكم".





وأضافت: "حب الناس إدمان، وكلمة شكر من المشاهدين تساوى مليون تكريم ومليون جائزة".





ولفتت إلى أن هناك فنانين يعتزلون فى قمة نجاحهم لكى لا يغيب عنهم حب الجمهور لهم.