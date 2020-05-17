نجلاء بدر: واجهتني مشكلة عدم وجود فيديوهات للراقصات في زمن الفتوة.. فيديو

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنه لا توجد تسجيلات توثق شكل وعمل الراقصات في الفترة التى نقدم بها مسلسل الفتوة، لافتة إلى أن المسلسل يتناول الحقبة فى أوائل القرن الثامن عشر، موضحة أنه لم يكن هناك غير بمبة كشر وبديعة مصابنى فقط فى تلك الفترة المعروفين.





وأضافت نجلاء بدر، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنها لم تجد فيديوهات لهن تكشف طريقة رقصهن وأدائهن، حيث أن أول فترة بدأنا نسجل فيها الرقصات والفيديوهات كان فى عام 1940.





وتابعت، أول يومين كنا بنصور كنت مش عارفة أمسك الملاية اللف ولا أمسك المنديل، ولا البرقع، ولكن بعد يومين تصوير أصبحت ألف الملاية بدون أى مساعدة.





ولفتت إلى أن شخصية جميلة فى المسلسل، دلوعة ولها طابع خاص، ولها أسلوبها فى التعامل والملابس وغيرها.





وأوضحت أن مصممة الملابس الخاصة بالمسلسل اختارت لشخصية جميلة ملابس ومنديل للرأس بألوان صارخة، بالإضافة إلى أن مكياجها مختلف عن باقى الفنانات بالمسلسل وتوظفه وفقًا للموقف.