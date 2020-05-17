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توك شو

نجلاء بدر للجمهور: بحبكم أوى وبستمد نجاحي منكم.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 11:59 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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آيات أحمد
وجهت الفنانة نجلاء بدر، رسالة للمنتج تامر مرسى، قائلة "أنا مبسوطة جدًا بالشغل السنة دى وفخورة بالمجهود الجبار والإمكانات التى تم توفيرها".

وأضافت نجلاء بدر، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، " فخورة بالانتقاء الراقى للأعمال الدرامية وتوفير كافة الإمكانات لكافة المسلسلات وفخورة بالإنتاج المصرى".

وتابعت فخورة ببلدى وبإمكاناتها وكنت بزعل على دراما مصر، ولكنها استعادت مكانتها مرة أخرى.

ووجهت رسالة للجمهور ومتابعيها، قائلة "أنا بحبكم أوى ونفسي تحبونى زى ما بحبكم، وبعمل شغلى عشان أنول رضاكم، وحبكم، وتوفيقى منكم".

وأضافت "حب الناس إدمان، وكلمة شكر من المشاهدين تساوى مليون تكريم ومليون جائزة".

ولفتت إلى أن هناك فنانين يعتزلون فى قمة نجاحهم لكى لا تغيب على الفنانين حب الجمهور له.
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