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توك شو

لسه ما اخدتش حقى.. نجلاء بدر: رضوان البرنس هينتقم للبنى فى الحلقة 30.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 11:57 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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آيات أحمد

قالت الفنانة نجلاء بدر إنها رفضت استخدام الدموع في مشهد مواجهة علا ورضوان البرنس، فى مسلسل "البرنس"، لافتة إلى أن الفكرة من الممكن أن تصل بدون بكاء.


وأضافت نجلاء بدر، خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "مش بكتر العياط، الوجع كله بيبقى جوه الزوجة التى تعرضت للخيانة".


وتابعت: "كل مشهد لكل ممثل كان مشهدا رئيسيا"، مؤكدة أنه بالرغم من صغر دورها فى مسلسل "البرنس" ولكن كل مشهد وكل تفصيلة فى المسلسل كان مشهدا رئيسيا.


ولفتت إلى أنها كانت ضد استضافة الطفلة مريم فى البرامج فى هذا الوقت.


وأكدت أن كل الشخصيات التى قدمتها فى الدراما التليفزيونية ليس لها علاقة بها ولا قريبة منها.


واستطردت: "لبنى هتاخد حقها فى مسلسل البرنس فى الحلقة 30"، وقالت: "أنا لسه ما اخدتش حقى".

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