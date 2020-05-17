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ياسر جلال: مسلسل الفتوة فكرته مختلفة عن أدوار الفتوات التى قدمت من قبل.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 11:07 ص
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
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آيات أحمد
قال الفنان ياسر جلال، إن معظم الأعمال السينمائية والدرامية التى كانت تقدم قصة الفتوات دموية وعنيفة، وتميل للميلودرامية والتى كانت تعطى المشاهد الألم والحزن.

وأضاف الفنان ياسر جلال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مسلسل الفتوة يقدم شكلا مختلفا عن حياة المسلسل، من حيث العادات والتقاليد والجدعنة وغيرها.

وتابع نفذنا "الديكور" بعد الانتهاء من النص وشعرنا بانبهار بمجرد دخول الحارة، مؤكدًا أن الديكور كان يشجعنا على العمل من اتقانه الهائل، لافتًا إلى أن هناك مفاجآت كثيرة فى دور نجلاء بدر فى الحلقات القادمة من المسلسل.

وأوضح أن أداء الفنانة نجلاء بدر ناجح وصعب جدًا، وهنأها على نجاحها فى دورها بمسلسل "الفتوة"، لافتًا إلى أن مسلسل الفتوة فكرته مختلفة تماما عن أدوار وأعمال الفتوات التى قدمت على الشاشة على مدار السنوات الماضية.

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