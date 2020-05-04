نجلاء بدر تشارك جمهورها بصورة مع الفنان ياسر جلال من الفتوة.. شاهد













وعلقت نجلاء بدر على الصورة قائلة " الفتوة للفنان ياسر جلال " .









وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :









روعة - نجمة - بالتوفيق









مسلسل "الفتوة"تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.





ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال و الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.





نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها وللفنان ياسر جلال من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".