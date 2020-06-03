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محافظات

رئيس مدينة الغردقة يتابع عمليات رفع مخلفات المبانى بالشوارع

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:01 ص
رئيس مدينة الغردقة
رئيس مدينة الغردقة يتابع عمليات رفع مخلفات المبانى
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إبراهيم جادالله
أعلن مجلس مدينة الغردقة، عن استمرار أعمال رفع المخلفات ورفع الأتربة من الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينة الغردقة، تنفيذا لتوجيهات محافظة البحر الأحمر والذى أكد على تكثيف تلك الحملات وتكثيف أعمال التجريد ورفع الأتربة والتى يصعب رفعها فى المناطق السكنية.

وترأس اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، حملة لرفع مخلفات المبانى بمنطقة الأحياء، بحى شمال الغردقة لرفع مخلفات المبانى من الشوارع والميادين المختلفة، كذلك للمتابعة الدورية فى عملية النظافة بالشوارع كإجراء احترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل فى النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة.

وشدد رئيس مدينة الغردقة على رؤساء الأحياء بتكثيف الأعمال ومتابعة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتى تهدف الى الحرص على سلامة وصحة المواطنين، كما شدد على رفع جميع مخلفات المبانى بحى شمال الغردقة بمنطقه شمال الأحياء  تمهيدا لأعمال البنيه التحتية. 

وتضمن البينة التحتية بحى شمال الغردقة عملية تطوير الشوارع والمناطق المحرومة من أسفلت وإناره عامة لإظهار الشكل الحضارى واللمسة الجمالية اثناء تنفيذ الأعمال استكمالا لمجهودات التطوير والتجميل التى تنفذها المحافظة فى العديد من المناطق.

ومن جانب آخر تابع رئيس مدينة الغردقة انتظام الأسواق وتوافر جميع السلع الغذائية والمخابز تعمل بكامل طاقتها مع التزام جميع البائعين بارتداء الكمامات كأجراء احترازى ووقائى حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وطالب اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة تعليماته للجنه المشكله بمتابعة دورية للأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين
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