ناقد فني: أكثر مجال سيتأثر بقرار الغلق في الساعة التاسعة هو السينما

أكد الناقد الفني جمال عبد القادر أن أكثر مجال سيتأثر بقرار الغلق في الساعة التاسعة هو السينما، موضحًا أن هناك حفلات تقدم حتى الساعة 12، وأن هذا القرار سيكون له تأثير على العاملين بهذه المجالات.

وأضاف خلال برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن المسرح يتم غلقه في توقيت مبكر، وأن هناك بعض النجوم تقدموا باقتراحات بأن يتم غلق المسارح في الصباح وفتحها في المساء.

وتحدث عن الأفلام خلال العيد، وقال إن الشريحة الخاصة بالجماهير التي تدخل السينما تحتاج إلى الأعمال الكوميدية، ولذلك نجد أن فيلم "برشامة" يُعد من أكثر الأفلام التي حققت إيرادات.

ولفت إلى أن الفنان هشام ماجد يستخدم الكوميديا البسيطة، وأن الفنان مصطفى غريب أيضًا يقدم كوميديا مختلفة تنال إعجاب الجمهور، ولذلك فهؤلاء النجوم لديهم جمهور كبير.

"سفاح التجمع"

وأشار إلى أن فيلم "سفاح التجمع" كان من الأفلام التي حصدت إيرادات، على الرغم من أنه تم عرضه، ثم تم وقفه، وبعد ذلك أُجريت بعض التعديلات في المونتاج، ثم عُرض مرة ثانية.

وأوضح أن الخلاف كان بسبب مشهدين، وأن الفيلم تم عرضه بعد الحصول على موافقة من الرقابة.

كما أيد الفنان تامر حسني مقترح المنتج كريم السبكي لإنقاذ دور العرض السينمائي في ظل قرار الغلق المبكر .

قرار الغلق المبكر

وكتب تامر حسني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اقتراحي إذا أمكن فا يتطبق على كل الجهات .. كلام البوست اللي كتبه زميلي المنتج كريم السبكي ده من وجهة نظري اقتراح صحيح للسينمات أعتقد وزارتنا المبجلة ممكن تدرسه و أكيد هيعملوا الصح لأن برضو الصح عمره ما هيكون من وجهة نظرنا إحنا بس أكيد في حاجات تانية ممكن منكنش على دراية بيها و هي لمصلحة البلد و لكن لو الاقتراح ده اتنسق مع أهداف الدولة أتمنى تحقيقه و اقتراحي الشخصي إن القرار ممكن يتطبق على أماكن كتير مش بس السينمات أو أماكن تختار يقفلوا الصبح و أماكن تختار يقفلوا بالليل و كل ده بالتنسيق مع الجهات اللي شايفة شغلها و أكل عيشها أكتر بالنهار ولا بالليل و بكده كله هيتراضى .. و برضو ده من وجهة نظرنا المحدودة … و أي قرار أكبر مننا بتاخده الدولة لازم نحترمه و نتأكد مليون في المية إنه لمصلحتنا حتى لو استحملنا شوية كل الشكر و التقدير و الاحترام لوزاراتنا المصرية العظيمة.