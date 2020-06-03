AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

أبو ظبي تحت حظر التجوال.. ما هي القصة؟

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:30 م
حظر التجوال في دبي
حظر التجوال في دبي
Advertisements
محمود نوفل
قي الوقت الذي تتجه فيه كل دول العالم لإتباع تخفيف الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية التي إتخذتها لمواجهة فيروس كورونا وجدنا ان دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ منهجا أخر وهو تقييد تنقل الأفراد بين مدن إمارة ابو ظبي وكذا التنقل من والي الإمارة وذلك لتوسيع نطاق فحوصات فيروس كوفيد 19 ضمن إستراتيجية شاملة تنتهجها حكومة إمارة ابوظبي.

ومع فرض حظر التجوال المؤقت للأفراد داخل الإمارة الا ان الرؤية السياسية الحكيمة للإمارة ابت ان تتوقف عجلة الإقتصاد بها بل وسمحت لعدد من الأنشطة الإقتصادية بالعودة للحياة ولكن وفق غجراءات احترازية صارمة للحفاظ علي حياة المواطنين والمقيمين علي حد سواء.

ولمراقبة حظر تنقل المواطنين من والي الإمارة تم تدشين 12 نقطة أمنية علي ماخل ومخارج ابوظبي وذلك دعما لمشروع المسح الوطني للحد من إنتشار فيروس كوفيد 19 ، حيث تعمل النقاط الأمنية على الطرق الرئيسية على مدار اليوم لمدة 24 ساعة في اليوم خلال قرار حظر التنقل، حيث يسمح لسكان كل مدينة بالتنقل داخل مدينتهم وفقا لبرنامج التعقيم الوطني.

وكانت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، قد أعلنت عن تصدر دولة الإمارات عربيًا، والـ10 عالميًا من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس «كورونا» وكفاءته، وذلك استنادًا إلى تقارير التنافسية العالمية الصادرة والمرتبطة بجائحة «كورونا».

وبيًنت التقارير العالمية أن دولة الإمارات حلّت في المرتبة الأولى إقليميًا، ومن أفضل 10 دول عالميًا في فعّالية القيادة بالتعامل مع «كوفيد -19»، كما جاءت ضمن أقوى 20 اقتصادًا ناشئًا من حيث القوة المالية، فضلًا عن المرتبة الأولى عربيًا و20 عالميًا ضمن أفضل الأنظمة التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتويج شاعر المليون.. فوز الإماراتي مبارك بالعود العامري بالبيرق وجائزة 5 ملايين درهم

أبوظبي تمدد إغلاق مراكز التسوق وأماكن التجمعات حتى إشعار آخر

ردا للجميل.. طفل إماراتي يتبرع بـ 100 ألف درهم لمكافحة كورونا

تركيا الأسوأ وإسرائيل الأولى.. تعرف على ترتيب الدول الأقوى في مواجهة كورونا

لمدة أسبوع.. أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها

دولة عربية ضمن قائمة الأفضل في مواجهة كورونا..فماذا فعلت؟

ترشيحاتنا

ما حكم وضع المصحف في السيارة بقصد الحفظ من المكروه.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز للابن أن يغسل أمه أو يقف على غسلها ؟ أمين الفتوى يوضح

بـ الكرانيش الموف.. دنيا سمير غانم بإطلالة ناعمة على إنستجرام

أخبار التوك شو| أحمد موسى يهاجم حسام عاشور.. تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية.. تقرير الصحة عن وفيات كورونا

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي.. وإصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا

دولة عربية ضمن قائمة الأفضل في مواجهة كورونا..فماذا فعلت؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الشكشوكة بالبيض

بملابس جينز... جميلة عوض تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

لم تظهر من قبل.. أول صور لسيارة BMW M5 القادمة على أرض الواقع