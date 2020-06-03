أبو ظبي تحت حظر التجوال.. ما هي القصة؟

وكانت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، قد أعلنت عن تصدر دولة الإمارات عربيًا، والـ10 عالميًا من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس «كورونا» وكفاءته، وذلك استنادًا إلى تقارير التنافسية العالمية الصادرة والمرتبطة بجائحة «كورونا».





قي الوقت الذي تتجه فيه كل دول العالم لإتباع تخفيف الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية التي إتخذتها لمواجهة فيروس كورونا وجدنا ان دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ منهجا أخر وهو تقييد تنقل الأفراد بين مدن إمارة ابو ظبي وكذا التنقل من والي الإمارة وذلك لتوسيع نطاق فحوصات فيروس كوفيد 19 ضمن إستراتيجية شاملة تنتهجها حكومة إمارة ابوظبي.ومع فرض حظر التجوال المؤقت للأفراد داخل الإمارة الا ان الرؤية السياسية الحكيمة للإمارة ابت ان تتوقف عجلة الإقتصاد بها بل وسمحت لعدد من الأنشطة الإقتصادية بالعودة للحياة ولكن وفق غجراءات احترازية صارمة للحفاظ علي حياة المواطنين والمقيمين علي حد سواء.ولمراقبة حظر تنقل المواطنين من والي الإمارة تم تدشين 12 نقطة أمنية علي ماخل ومخارج ابوظبي وذلك دعما لمشروع المسح الوطني للحد من إنتشار فيروس كوفيد 19 ، حيث تعمل النقاط الأمنية على الطرق الرئيسية على مدار اليوم لمدة 24 ساعة في اليوم خلال قرار حظر التنقل، حيث يسمح لسكان كل مدينة بالتنقل داخل مدينتهم وفقا لبرنامج التعقيم الوطني.وبيًنت التقارير العالمية أن دولة الإمارات حلّت في المرتبة الأولى إقليميًا، ومن أفضل 10 دول عالميًا في فعّالية القيادة بالتعامل مع «كوفيد -19»، كما جاءت ضمن أقوى 20 اقتصادًا ناشئًا من حيث القوة المالية، فضلًا عن المرتبة الأولى عربيًا و20 عالميًا ضمن أفضل الأنظمة التعليمية.