نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة لعقار مخالف بعرب التل بالحوامدية .. صور

قاد الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه الدكتور أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية وبمشاركة الأجهزة الأمنية بالمحافظة، حملة إزالة للعقارات المخالفة بمنطقة تل العرب بمدينة الحوامدية .









تمت ازالة عقار مبنى بالمخالفة بدون ترخيص بمنطقة التل بمدينة الحوامدية بالقرب من طريق مصر أسيوط السريع بمساحه ٦٠٠ متر، عباره عن أرضي و ٥ أداور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء المخالف بدون ترخيص والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة اى مبان مخالفه واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.









ووجه نائب المحافظ، رئيس مدينة الحوامدية، بضرورة المرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع اي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المدينة .









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