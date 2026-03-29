إلزام شقيق شيرين عبد الوهاب بدفع 120 ألف دولار وفوائد 4% في قضية التحكيم

قضت المحكمة المختصة بالقاهرة، بإلزام محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب بدفع 120 ألف دولار وفوائد 4% في قضية التحكيم المرفوعة من الفنانة ضد شقيقها.

كانت محكمة جنح المقطم المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، عاقبت محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحبس 6 شهور بتهمة بالتعدي عليها بالضرب وإتلاف محتويات منزلها بالمقطم.

تفاصيل القضية

صدر أمر ضبط وإحضار بحق محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في ديسمبر 2025 على خلفية بلاغ يتهمه بالتعدي عليها بالضرب وإتلاف محتويات منزلها بالمقطم وتكسير زجاجه، كما واتهمته بالسب والقذف .



من ناحية أخرى حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضر فى قسم الشرطة اليوم الخميس ضد مدير حساباتها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستيلاء على مبلغ 84 ألف دولار من أرباح حساباتها.



وحرر يوسف سرور، المدير السابق لحسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي محضرًا بقسم شرطة ثان الشيخ زايد اتهم فيه شيرين بسبه وتهديده على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بإدارة الحسابات الإلكترونية وكلمات السر الخاصة بها.