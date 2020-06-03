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أخبار البلد

تقديم 21 ألف كارتونة..جوجل تدعم بنك الطعام المصري في مبادرة العمالة اليومية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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اماني نوار
أعلنت  Google.org الذراع المانح الخيري لشركة Google عن مشاركتها لبنك الطعام المصري من خلال مبادرة دعم العمالة اليومية المصرية المتضررة جراء جائحة كورونا من خلال تقديم 21 ألف كارتونة من الإمدادات الغذائية، بعدما تسببت الأزمة الحالية في تضرر العديد من الأسر المصرية، بمختلف محافظات مصر.

حيث يتعاون بنك الطعام المصري مع 5 آلاف جمعية أهلية في محافظات مصر المختلفة، مما يتيح له الوصول لعدد أكبر من الأسر المتضررة، ويوفر قاعدة بيانات كبيرة وشاملة، وقد أطلق البنك مؤخرًا موقع إليكتروني يتيح التسجيل للأفراد والجمعيات في قواعد بيانات البنك.

ومن جانبه أعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن سعادته لمساهمة شركة جوجل في مبادرة دعم العمالة اليومية المتضررة من أزمة فيروس كورونا التي خلفت وراءها ملايين الأسر المتضررة وقال "إن مساهمة Google.org هامه ومؤثرة خاصة في هذا التوقيت الذي نتوسع فيه في تقديم خدماتنا لأكبر عدد ممكن من الأسر، فنحن نعمل باستمرار على تطوير قاعدة بيانات البنك والتوسع فيها لنصل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص لمساعدتهم، لذا فكل إسهام جديد هو بمثابة فرصه وبارقة أمل لمزيد من الأسر في المعركة ضد هذا الفيروس والضرر الجانبي الذي تسبب فيه، ونأمل أن تكون جوجل قدوة لباقي الشركات والعائلات الأوفر حظًا للمساعدة في استدامة تلك المبادرة والتوسع بها والمضي بها قدمًا حتى عبور الأزمة."

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