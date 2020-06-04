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بين الناس

تكرار انقطاع الكهرباء ببني مزار في المنيا يثير غضب الأهالي

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن هانى صمويل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكرار انقطاع الكهرباء بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

وقال فى رسالته: انقطاع التيار الكهربائى بمنطقة شرق المحطة بمركز بنى مزار فى محافظة المنيا الذى يصل فى اليوم الواحد لأكثر من مرة وفى كل مرة اتصال بشركة الكهرباء الخاصة ببنى مزار عن سبب الانقطاع يقولون صيانة فهل هناك الصيانة يومية؟ ويتم انقطاع التيار دون الأخذ فى الاعتبار الطلاب الذين يمتحنون على التابلت وهو ما يزيد توترهم.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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