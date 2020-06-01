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بين الناس

سكان حى مبارك بالزقازيق يشكون انقطاع الكهرباء يوميا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن تامر على في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكرار انقطاع الكهرباء يوميا وذلك فى حى مبارك مساكن الزراعة والمنطقة السكنية خلف كلية الطب البيطرى.

وقال فى رسالته: نعانى من قطع الكهرباء بصفه دائمة ويومية وذلك قبل الموجه الحارة ايضا بالإضافة إلى ضعف الخط لزيادة الأحمال عليه ولدينا مرضى على الجهاز التنفسى
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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