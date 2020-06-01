سكان حى مبارك بالزقازيق يشكون انقطاع الكهرباء يوميا

شكا المواطن تامر على في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكرار انقطاع الكهرباء يوميا وذلك فى حى مبارك مساكن الزراعة والمنطقة السكنية خلف كلية الطب البيطرى.





وقال فى رسالته: نعانى من قطع الكهرباء بصفه دائمة ويومية وذلك قبل الموجه الحارة ايضا بالإضافة إلى ضعف الخط لزيادة الأحمال عليه ولدينا مرضى على الجهاز التنفسى

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